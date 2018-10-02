Спортсмен извинился назвав Землю плоской

Звезда НБА извинился за то, что назвал Землю плоской

Баскетболист массачусетского "Бостон Селтикс" Кайри Ирвинг прокомментировал свое прошлое заявление о том, что планета Земля является плоской, передает "Советский спорт"

Спортсмен попросил прощения за то, что подвергал сомнению научные факты. По его словам, в то время он активно увлекался теориями заговоров.

"Я приношу извинения всем учителям естественных наук, которые говорили, что мне надо заново изучить их предмет. Мне жаль. Приношу свои извинения. В то время я ушел с головой в теории заговоров. Со всеми такое было", — приводит слова Ирвинга Associated Press.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб "Нью-Йорк Никс" летом 2019 года постарается подписать контракт с разыгрывающим "Бостон Селтикс".