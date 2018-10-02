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Спортсмен извинился назвав Землю плоской
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Звезда НБА извинился за то, что назвал Землю плоской 

Газета.Ru + ещё 4 13 часов назад
Фото: Twitter NBA
Баскетболист массачусетского "Бостон Селтикс" Кайри Ирвинг прокомментировал свое прошлое заявление о том, что планета Земля является плоской, передает "Советский спорт".
Спортсмен попросил прощения за то, что подвергал сомнению научные факты. По его словам, в то время он активно увлекался теориями заговоров.
"Я приношу извинения всем учителям естественных наук, которые говорили, что мне надо заново изучить их предмет. Мне жаль. Приношу свои извинения. В то время я ушел с головой в теории заговоров. Со всеми такое было", — приводит слова Ирвинга Associated Press.
Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб "Нью-Йорк Никс" летом 2019 года постарается подписать контракт с разыгрывающим "Бостон Селтикс".
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