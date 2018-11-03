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«Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд в НБА
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Дабл-дабл Дюранта помог «Голден Стэйт» одержать седьмую победу подряд в НБА 

RT на русском + ещё 164 3 ноября 2018
Фото: Reuters
Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Миннесоту Тимбервулвс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, проходившая в Окленде, завершилась победой хозяев со счётом 116:99.
Самым результативным игроком матча стал форвард Кевин Дюрант, который оформил дабл-дабл, набрав 33 очка и совершив 13 подборов. Его одноклубник Стефен Карри записал на своё счёт 28 очков.
У «Миннесоты» больше всего баллов набрал Эндрю Уиггинс (22), а его партнёр по команде Энтони Таунс оформил даб-дабл (13 очков, 11 подборов).
Эта победа стала седьмой к ряду для действующих чемпионов.
В других матчах «Орландо Мэджик» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» (95:120), «Бруклин Нетс» проиграл «Хьюстон Роккетс» (111:119), а «Юта Джаз» потерпела поражение от «Мемфис Гриззлиз» (100:110).
Ранее «Бостон» нанёс «Милуоки» первое поражение в сезоне.
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