«Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд в НБА

Дабл-дабл Дюранта помог «Голден Стэйт» одержать седьмую победу подряд в НБА

Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Миннесоту Тимбервулвс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, проходившая в Окленде, завершилась победой хозяев со счётом 116:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард Кевин Дюрант , который оформил дабл-дабл, набрав 33 очка и совершив 13 подборов. Его одноклубник Стефен Карри записал на своё счёт 28 очков.

У «Миннесоты» больше всего баллов набрал Эндрю Уиггинс (22), а его партнёр по команде Энтони Таунс оформил даб-дабл (13 очков, 11 подборов).

Эта победа стала седьмой к ряду для действующих чемпионов.

В других матчах «Орландо Мэджик» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» (95:120), «Бруклин Нетс» проиграл «Хьюстон Роккетс» (111:119), а «Юта Джаз» потерпела поражение от «Мемфис Гриззлиз» (100:110).

Ранее «Бостон» нанёс «Милуоки» первое поражение в сезоне.