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ЦСКА обыграл «Барселону» в Евролиге
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ЦСКА разгромил «Барселону» в стартовом матче Евролиги 

Вести.Ru + ещё 5 13 часов назад
Фото: EPA
Московский ЦСКА успешно стартовал в новом сезоне главного континентального клубного турнира Евролиге. В матче первого тура столичные армейцы разгромили грозного соперника из Испании — каталонскую "Барселону" со счетом 95:75.
Весомый вклад в уверенную победу подопечных Димитриса Иттудиса внес защитник Кори Хиггинс, который набрал за ЦСКА 18 очков, которые сделали его самым результативным игроком матча. Отметим также и 17 очков Нандо де Коло.
Напомним, что в групповом раунде Евролиги принимают участие 16 команд, которые в общей сложности проведут 30 матчей — по два с каждым из соперников. После восемь сильнейших команд таблицы пробьются в плей-офф и далее в "Финал четырех".
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