ЦСКА обыграл «Маккаби» в Евролиге

ЦСКА обыграл «Маккаби» в матче второго тура баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли израильский "Маккаби" со счетом 89:86 во встрече второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Тель-Авиве во дворце спорта "Менора-Мивтахим".

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 27 очков. В составе "Маккаби" больше всех очков набрал форвард Анджело Калояро — 21.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с турецкой "Дарюшшафакой". "Маккаби" в гостях встретится с черногорской "Будучностью". Обе игры пройдут 18 октября.