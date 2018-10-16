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ЦСКА обыграл «Маккаби» в Евролиге
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ЦСКА обыграл «Маккаби» в матче второго тура баскетбольной Евролиги 

ТАСС + ещё 6 22 часа назад
Фото: © EPA-EFE/JIM HOLLANDER
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли израильский "Маккаби" со счетом 89:86 во встрече второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Тель-Авиве во дворце спорта "Менора-Мивтахим".
Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 27 очков. В составе "Маккаби" больше всех очков набрал форвард Анджело Калояро — 21.
В следующем матче ЦСКА дома сыграет с турецкой "Дарюшшафакой". "Маккаби" в гостях встретится с черногорской "Будучностью". Обе игры пройдут 18 октября.
В новейшей истории ЦСКА становился победителем турнира трижды — в 2006, 2008 и 2016 годах. В сезоне-2017/18 армейский клуб занял четвертое место. Действующим победителем турнира является испанский "Реал".
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