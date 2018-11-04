«Локомотив» уволил Обрадовича

БК «Локомотив-Кубань» отправил в отставку главного тренера Обрадовича

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято по обоюдному согласию сторон.

Обрадович возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала Кубко России сезона-2017/18, а также стала финалистом баскетбольного Еврокубка сезона-2017/18, в котором уступила турецкой «Дарюшшафаке».

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» проиграл «Калеву» в баскетбольной Единой лиге ВТБ.