«Локомотив» уволил Обрадовича

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил об отставке сербского специалиста Саши Обрадовича с поста главного тренера команды.
Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято по обоюдному согласию сторон.
Обрадович возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала Кубко России сезона-2017/18, а также стала финалистом баскетбольного Еврокубка сезона-2017/18, в котором уступила турецкой «Дарюшшафаке».
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» проиграл «Калеву» в баскетбольной Единой лиге ВТБ.