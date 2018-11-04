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«Локомотив» уволил Обрадовича
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БК «Локомотив-Кубань» отправил в отставку главного тренера Обрадовича 

RT на русском + ещё 23 21 час назад
Фото: lokobasket.com
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил об отставке сербского специалиста Саши Обрадовича с поста главного тренера команды.
Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято по обоюдному согласию сторон.
Обрадович возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала Кубко России сезона-2017/18, а также стала финалистом баскетбольного Еврокубка сезона-2017/18, в котором уступила турецкой «Дарюшшафаке».
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» проиграл «Калеву» в баскетбольной Единой лиге ВТБ.
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