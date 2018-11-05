«Лейкерс» уступил дома «Торонто»

"Торонто Рэпторс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Нацональной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Встреча состоялась на арене "Стэйплс-центр" в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 121:107 в пользу гостей. По ходу встречи преимущество "Рэпторс" достигало 31 очка.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Серж Ибака, набравший 34 очка и сделавший 10 подборов. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 21 очка и 15 передач. У "Лейкерс" 24 очка набрал Кайл Кузма, еще 18 — у Леброна Джеймса. Для "Торонто" это девятая победа в десяти матчах сезона.
Ранее "Филадельфия Сиксерс" одержала победу над "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА.
НБА. Регулярный чемпионат"Лейкерс" — "Торонто" — 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20)