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«Оклахома» обыграла «Кливленд»
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«Оклахома» обыграла «Кливленд» и продлила победную серию в НБА 

Газета.Ru + ещё 4 15 часов назад
Фото: Twitter НБА
"Оклахома-Сити Тандер" одержала победу над "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счетом 95:86 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Деннис Шредер, набравший 28 очков.
У хозяев дабл-дабл оформил Тристан Томпсон (десять очков и 15 подборов).
"Оклахома" одержала шестую победу подряд в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат"Кливленд Кавальерс" (Кливленд, США) — "Оклахома-Сити Тандер" (Оклахома-Сити, США) — 86:95 (20:23, 20:25, 24:23, 22:24)
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