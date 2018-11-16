«Хьюстон» разорвал контракт с Энтони

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» объявил о разрыве контракта с трёхкратным олимпийским чемпионом Кармело Энтони.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«После долгих обсуждений было решено, что Энтони покинет «Рокетс». То, что мы задумывали при подписании контракта с Кармело, не получилось. Мы решили двигаться дальше, другой вариант был бы несправедливым для Энтони», — заявил генеральный менеджер команды Дэрил Мори.

Энтони подписал контракт с «Хьюстоном» перед началом сезона и успел сыграть за команду лишь 10 игр, набирая в среднем 13,4 очка.