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«Хьюстон» разорвал контракт с Энтони
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«Хьюстон» разорвал контракт с Энтони 

RT на русском + ещё 10 11 часов назад
Фото: AFP
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» объявил о разрыве контракта с трёхкратным олимпийским чемпионом Кармело Энтони.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«После долгих обсуждений было решено, что Энтони покинет «Рокетс». То, что мы задумывали при подписании контракта с Кармело, не получилось. Мы решили двигаться дальше, другой вариант был бы несправедливым для Энтони», — заявил генеральный менеджер команды Дэрил Мори.
Энтони подписал контракт с «Хьюстоном» перед началом сезона и успел сыграть за команду лишь 10 игр, набирая в среднем 13,4 очка.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс поднялся на пятое место среди самых результативных игроков в истории НБА.
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