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ЦСКА обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги
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ЦСКА обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги 

ТАСС + ещё 14 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над немецкой "Баварией" со счетом 93:79 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник армейцев Кори Хиггинс, в его активе 18 очков. У "Баварии" больше всех очков набрали форвард Деррик Уильямс и защитник Нихад Дедович — по 14.
В турнирной таблице ЦСКА, одержавший седьмую победу в семи матчах турнира, делит первое и второе места с "Реалом", уступая испанцам по разнице очков. "Бавария" идет восьмой.
В следующем туре ЦСКА 21 ноября дома сыграет с литовским "Жальгирисом". "Бавария" 20 ноября также на своей площадке встретится с греческим "Олимпиакосом".
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