ЦСКА обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над немецкой "Баварией" со счетом 93:79 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник армейцев Кори Хиггинс, в его активе 18 очков. У "Баварии" больше всех очков набрали форвард Деррик Уильямс и защитник Нихад Дедович — по 14.

В турнирной таблице ЦСКА, одержавший седьмую победу в семи матчах турнира, делит первое и второе места с "Реалом" , уступая испанцам по разнице очков. "Бавария" идет восьмой.

В следующем туре ЦСКА 21 ноября дома сыграет с литовским "Жальгирисом". "Бавария" 20 ноября также на своей площадке встретится с греческим "Олимпиакосом".