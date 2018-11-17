ЦСКА обыграл «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги 

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над немецкой "Баварией" со счетом 93:79 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник армейцев Кори Хиггинс, в его активе 18 очков. У "Баварии" больше всех очков набрали форвард Деррик Уильямс и защитник Нихад Дедович — по 14.
Final. @fcb_basketball vs @cskabasket 79-93
📊@chiggins11 18pts, 5a@petersalec 13pts, 6reb@SergioRodriguez 12pts, 8a@Da_Thrill21 10pts, 8reb, 4a #CSKAbasket #GameON pic.twitter.com/A7tZnzvqDp— CSKA Moscow (@cskabasket) 16 ноября 2018 г.
В турнирной таблице ЦСКА, одержавший седьмую победу в семи матчах турнира, делит первое и второе места с "Реалом", уступая испанцам по разнице очков. "Бавария" идет восьмой.
В следующем туре ЦСКА 21 ноября дома сыграет с литовским "Жальгирисом". "Бавария" 20 ноября также на своей площадке встретится с греческим "Олимпиакосом".