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«Химки» победили в восьмом матче Лиги ВТБ подряд
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«Химки» победили в восьмом матче Лиги ВТБ подряд 

Газета.Ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Подмосковные «Химки» одолели саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась счетом 85:77 в пользу подмосковного клуба.
В составе победителей отличился форвард Энтони Гилл, набравший 24 очка. У саратовцев лучшим игроком стал защитник Трэй Голден с 20 очками.
Таким образом, эта победа стала восьмой кряду в восьми матчах на старте сезона. Этой серией баскетболисты обеспечили себе второе место в турнирной таблице Лиги ВТБ, уступая лишь московскому ЦСКА, в то время как «Автодор» занимает девятую строчку.
Ранее разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер набрал 60 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Филадельфии Сиксерс».
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
"Химки" (Московская область) — «Автодор» (Саратов) — 85:77 (26:20, 26:17, 14:18, 19:22)
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