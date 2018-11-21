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В «Зените» объяснили причину ухода Дженнингса
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В «Зените» объяснили причину ухода баскетболиста Дженнингса 

RT на русском + ещё 10 7 часов назад
Генеральный директор санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный прокомментировал досрочное расторжение контракта с разыгрывающим защитником Брэндоном Дженнингсом.
«Мне очень жаль, что нам не удалось вписать этого игрока в действующую систему «Зенита». Я благодарен Брэндону, что он рискнул и приехал», — приводит слова Церковного РИА Новости.
Он отметил, что не смотря на различные выпады в СМИ, Дженнинг абсолютно адекватный, открытый и позитивный человек.
«Мы расстаёмся друзьями. Он — великий игрок и, я уверен, что у него главные победы ещё впереди», — добавил функционер.
Ранее «Зенит» объявил о разрыве контракта с баскетболистом Дженнингсом
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