В «Зените» объяснили причину ухода Дженнингса

В «Зените» объяснили причину ухода баскетболиста Дженнингса

«Мне очень жаль, что нам не удалось вписать этого игрока в действующую систему «Зенита». Я благодарен Брэндону, что он рискнул и приехал», — приводит слова Церковного РИА Новости.

Он отметил, что не смотря на различные выпады в СМИ, Дженнинг абсолютно адекватный, открытый и позитивный человек.

«Мы расстаёмся друзьями. Он — великий игрок и, я уверен, что у него главные победы ещё впереди», — добавил функционер.

Ранее «Зенит» объявил о разрыве контракта с баскетболистом Дженнингсом