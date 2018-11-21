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Лу Уильямс заработал первое в карьере удаление
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Лу Уильямс заработал первое в карьере удаление на 14-й год в НБА 

SPORT24.ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс заработал первое в карьере удаление. 32-летний игрок заработал второй технический фол в концовке проигранного матча с «Вашингтоном» (118:125).
«Против нас играли жестко, было много контактной борьбы. А нам действовать так же не давали судьи. Хотел бы узнать, в чем причина такого поведения», — сказал Уильямс после матча ESPN.
Уильямс проводит в НБА 14-й сезон. Его средние показатели в этом чемпионате составляют 18,9 очка, 4,6 передачи и 2,6 подбора за игру.
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