Лу Уильямс заработал первое в карьере удаление на 14-й год в НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс заработал первое в карьере удаление. 32-летний игрок заработал второй технический фол в концовке проигранного матча с «Вашингтоном» (118:125). «Против нас играли жестко, было много контактной борьбы. А нам действовать так же не давали судьи. Хотел бы узнать, в чем причина такого поведения», — сказал Уильямс после матча ESPN. Уильямс проводит в НБА 14-й сезон. Его средние показатели в этом чемпионате составляют 18,9 очка, 4,6 передачи и 2,6 подбора за игру.