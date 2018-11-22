ЦСКА одержал победу над «Жальгирисом» в матче Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над литовским "Жальгирисом" в матче 8-го тура группового этапа Евролиги, сообщает "Советский спорт"

Встреча прошла в Москве и завершилась победой домашней команды в овертайме со счетом 99:97 (16:18, 21:20, 22:22, 27:26, 13:11).

Самым результативным игроком встречи стал защитник красно-синих Серхио Родригес , записавший на свой счет 24 очка. Также в составе армейского коллектива форвард Уилл Клайберн оформил дабл-дабл.

У "Жальгириса" отметился центровой Антанас Каваляускас , набравший 19 очков.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Джоэль Боломбой получил российское гражданство.

Баскетбол. Евролига. 8-й турЦСКА (Москва, Россия) — "Жальгирис" (Кануас, Литва) — 99:97 ОТ (16:18, 21:20, 22:22, 27:26, 13:11)