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«Лос-Анджелес» обыграл в овертайме «Ванкувер» в матче НХЛ 

ТАСС + ещё 22 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
ТАСС, 28 ноября. «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Айафалло (31-я минута) и Дастин Браун (61). У проигравших отличился Маркус Гранлунд (57).
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук снова играл в четвертом звене, он провел на площадке 9 минут 5 секунд, не отметившись результативными действиями.
"Лос-Анджелес" одержал вторую победу подряд, до этого клуб не мог победить в восьми матчах кряду, команда занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 24 матчах. «Ванкувер» потерпел седьмое поражение в последних 10 встречах и находится на 10-й строчке, набрав 25 очков в 27 встречах.
В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Эдмонтоном» 30 ноября, «Ванкувер» в тот же день дома встретится с «Вегасом».
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Дастин Браун , Илья Ковальчук , Маркус Гранлунд , ИТАР-ТАСС , Баскетбол
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