«Лос-Анджелес» обыграл в овертайме «Ванкувер» в матче НХЛ

ТАСС , 28 ноября. «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук снова играл в четвертом звене, он провел на площадке 9 минут 5 секунд, не отметившись результативными действиями.

"Лос-Анджелес" одержал вторую победу подряд, до этого клуб не мог победить в восьми матчах кряду, команда занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 24 матчах. «Ванкувер» потерпел седьмое поражение в последних 10 встречах и находится на 10-й строчке, набрав 25 очков в 27 встречах.

В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Эдмонтоном» 30 ноября, «Ванкувер» в тот же день дома встретится с «Вегасом».