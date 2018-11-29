Звезда НБА осчастливил юного болельщика

Звездный баскетболист по пути в подтрибунное помещение снял кроссовки и отдал их маленькому болельщику, который был несказанно рад подарку. Видео эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте ESPN.

Russ made this kid's night 🙏 pic.twitter.com/PcvmmnOgl8— ESPN (@espn) 29 ноября 2018 г. "Оклахома" обыграла "Кливленд" со счетом 100:83.

Ранее сообщалось, что Уэстбрук вышел на третье место в истории НБА по количеству трипл-даблов.