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Звезда НБА осчастливил юного болельщика 

Газета.Ru + ещё 14 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Расселл Уэстбрук отметился широким жестом после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Кливленд Кавальерс", сообщает "Советский спорт".
Звездный баскетболист по пути в подтрибунное помещение снял кроссовки и отдал их маленькому болельщику, который был несказанно рад подарку. Видео эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте ESPN.
"Оклахома" обыграла "Кливленд" со счетом 100:83.
Ранее сообщалось, что Уэстбрук вышел на третье место в истории НБА по количеству трипл-даблов.
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Расселл Уэстбрук , Советский спорт , Баскетбол
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