Сборная России по баскетболу обыграла финнов

Мужская сборная России по баскетболу провела в Хельсинки отборочный матч чемпионата мира с командой Финляндии. Наша команда одержала победу 77:75.

Встреча складывалась неудачно для российских баскетболистов. Сборная России проиграла три первых четверти — 3:18, 14:18, 20:21. Но в четвертом периоде россияне сумели ликвидировать отставание — 21:11 и ничья 68:68. Дополнительный период завершился в пользу российской сборной 9:7, которая одержала победу 77:75. Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Кулагин , набравший 26 очков.

Сборная России набрала 14 очков в 9 встречах и занимает третье место в группе К. Финны набрали на очко меньше и идут четвертыми. У французов 17 очков, у чехов 16. Из группы выходят три лучшие команды. Следующий матч россияне проведут 3 декабря в Москве с командой Чехии.