Майкл Джордан дал подзатыльник защитнику «Шарлотт» за технический фол

Владелец клуба НБА "Шарлотт Хорнетс" знаменитый экс-баскетболист Майкл Джордан дал подзатыльник игроку команды Малику Монку за технический фол в матче с "Детройт Пистонс".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от House of Highlights (@houseofhighlights) 12 Дек 2018 в 9:16 PST "Шарлотт" в среду дома победил "Детройт" со счетом 108:107. Монк на последних секундах четвертой четверти выбежал на площадку после попадания своего одноклубника Джереми Ламба, получил технический фол, что в итоге позволило сопернику забросить штрафной и сократить отрыв до одного очка.

Джордан на скамейке отчитал Монка и дал ему подзатыльник. В конце обсуждения ситуации Джордан и Монк с улыбкой отреагировали на произошедшее.