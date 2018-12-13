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Майкл Джордан дал подзатыльник защитнику «Шарлотт» за технический фол 

РИА Новости + ещё 2 13 декабря 2018
Фото: AP Photo / Kin Cheung
Владелец клуба НБА "Шарлотт Хорнетс" знаменитый экс-баскетболист Майкл Джордан дал подзатыльник игроку команды Малику Монку за технический фол в матче с "Детройт Пистонс".
"Шарлотт" в среду дома победил "Детройт" со счетом 108:107. Монк на последних секундах четвертой четверти выбежал на площадку после попадания своего одноклубника Джереми Ламба, получил технический фол, что в итоге позволило сопернику забросить штрафной и сократить отрыв до одного очка.
Джордан на скамейке отчитал Монка и дал ему подзатыльник. В конце обсуждения ситуации Джордан и Монк с улыбкой отреагировали на произошедшее.
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