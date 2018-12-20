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ЦСКА одержал победу над «Анадолу Эфес» в матче Евролиги 

Газета.Ru + ещё 42 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА нанес поражение стамбульскому «Анадолу Эфес» в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 102:84 в пользу хозяев. В составе победителей дабл-дабл оформил Уилл Клайберн (20 очков и десять подборов).
У гостей самым результативным игроком стал Родриг Бьебуа, набравший 24 очка.
Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур ЦСКА (Москва, Россия) — «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — 102:84 (31:24, 25:30, 21:14, 25:16)
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