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Кириленко подвёл итоги года в российском баскетболе 

RT на русском + ещё 4 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в беседе с газетой «Известия» подвёл итоги года.
«Во-первых, остановлюсь на победе женской и мужской сборной U-23 на Кубке мира по баскетболу «три на три» и в целом на развитии этой дисциплины в России», — заявил он.
Во-вторых, считает Кириленко, проведена качественная работа с тренерским составом по всей стране. Он также отметил пользу региональной программы.
«В этом году я посетил 15 регионов, встречался с губернаторами, руководителями местных федераций. У нас всегда получался конструктивный диалог, который шёл на пользу баскетболу», — сообщил он.
Как отметил Кириленко, РФБ всегда окажет помощь регионам, но нужно, чтобы местные федерации и сами были движущей силой.
Ранее капитан «Химок» Сергей Моня оценил возможность своего возвращения в сборную России по баскетболу.
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