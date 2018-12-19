Кириленко подвёл итоги года в российском баскетболе

«Во-первых, остановлюсь на победе женской и мужской сборной U-23 на Кубке мира по баскетболу «три на три» и в целом на развитии этой дисциплины в России», — заявил он.

Во-вторых, считает Кириленко, проведена качественная работа с тренерским составом по всей стране. Он также отметил пользу региональной программы.

«В этом году я посетил 15 регионов, встречался с губернаторами, руководителями местных федераций. У нас всегда получался конструктивный диалог, который шёл на пользу баскетболу», — сообщил он.

Как отметил Кириленко, РФБ всегда окажет помощь регионам, но нужно, чтобы местные федерации и сами были движущей силой.