Год баскетбола: натурализация украинца, Леброн против Трампа

Дональдом Трампом. Противоречивый год для ЦСКА и «Химок», выступление сборной России в отборе чемпионата мира 2019 года, натурализация украинского баскетболиста Джоэла Боломбоя, очередное противостояние «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс», а также конфликт Леброна Джеймса «Газета.Ru» вспоминает главные события уходящего года в баскетболе.

Гегемония ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Перед стартом сезона Единой лиги ВТБ руководство чемпионата пришло к выводу, что действующая схема плей-офф не дает розыгрышу трофея какой-либо интриги — московский ЦСКА существенно опережает остальных соперников в классе. За пять лет системы плей-офф армейцы проиграли лишь шесть матчей в сериях до трех побед. Да и уступали красно-синие, ведя в серии со счетом 2-0.

Решение вернуть систему Финала четырех, существовавшую в первые годы турнира, должно было помешать тотальному доминированию ЦСКА.

Однако турнир четырех лучших команд Единой лиги, прошедший в Москве, завершился без сенсаций. В финал вновь вышли ЦСКА и «Химки», а бронзу первенства разыграли между собой петербургский «Зенит» и казанский «Уникс» (93:79).

Завершился же главный матч сезона Единой лиги ВТБ со счетом 95:84 в пользу москвичей. В двух четвертях подряд армейцам удалось набрать по 27 очков, а во второй половине ЦСКА не позволил сопернику приблизиться вплотную, несмотря на 21 очко лидера «Химок» и сборной России Алексея Шведа

«Дерби Ленинградки» в плей-офф Евролиги

Российским поклонникам баскетбола все же удалось увидеть «Дерби Ленинградки» в серии до трех побед, но уже в Евролиге.

Регулярный чемпионат ЦСКА прошел уверенно, заняв первое место в турнирной таблице. В споре за лидерство команда Димитриса Итудиса обогнала стамбульский «Фенербахче» на девять очков.

«Химки» досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира, однако перспектива встречи с армейцами вряд ли казалась привлекательной для подмосковных баскетболистов. В последних трех матчах регулярки подопечные Георгиоса Барцокаса проиграли ЦСКА (73:90), «Фенербахче» (64:73) и «Барселоне» (82:86). Этот результат не позволил желто-синим подняться выше, хотя с «Басконией» у «Химок» было равное количество очков — 48.

В первом в истории Евролиги противостоянии российских команд в плей-офф баскетболисты обеих команд выдали настоящий спектакль.

В стартовой игре «Химки» вели в счете почти все первые три четверти. В начале четвертого игрового отрезка армейцы совершили рывок 11:0 и посадили соперника на фолы. Отставание «-8» подмосковному клубу удалось сократить до «-3», но на большее у желто-синих не хватило сил и времени — 98:95.

Уилла Клайберна и Второй матч команды провели на «качелях» — вперед выходила то одна команда, то другая, а разрыв в счете не превышал однозначного показателя. Лишь в последней четверти благодаря усилиям Кори Хиггинса Серхио Родригеса армейцы сумели оторваться и довести матч до победы — 89:84.

Третья встреча превратилась в перестрелку Шведа и Хиггинса. Россиянин по итогам матча набрал 27 очков, а американец — 26. Победа же досталась «Химкам». Подмосковный клуб переиграл соперника со счетом 79:73 и одержал первую в истории клуба победу в плей-офф Евролиги.

Последняя игра запомнилась не столько победой ЦСКА (89:88), сколько скандалом, связанным с судейской ошибкой. За 5,7 секунд до конца матча Хиггинс забросил два очка и вывел армейцев вперед. В быстрой ответной атаке Чарльз Дженкинс отравил мяч в кольцо и сделал счет 90:89 в свою пользу, однако судья не засчитал два очка.

Арбитр встречи решил, что перед атакой подмосковного клуба игрок «Химок» Тайлер Ханикатт попросил замену, когда его одноклубники уже штурмовали кольцо соперника. Судья остановил игру, и сине-желтым пришлось вновь проводить атаку. Но она уже не принесла результата клубу.

Протест «Химок» не был рассмотрен, а в Финал четырех попал ЦСКА.

В полуфинале армейцам предстояло встретиться с мадридским «Реалом» . В регулярном чемпионате москвичи сначала уступили сопернику в столице Испании (69:82), а в домашней встрече добыли победу — 93:87.

В первой четверти ЦСКА быстро завладел преимуществом и завершил первую десятиминутку с отрывом в десять очков — 30:20. Однако во втором отрезке мяч после бросков красно-синих отказывался лететь в кольцо. Российский клуб сумел набрать лишь 16 очков, а его соперник заработал 27 баллов и вышел вперед в матче. В третьей четверти подопечные Итудиса не смогли наладить прицел, а испанцы без особых проблем довели встречу до победы — 92:83.

В матче с «Жальгирисом» за третье место, который мало что значил, победу одержали литовцы со счетом 79:77.

В сезоне Евролиги-2018/19 ЦСКА удается чередовать волевые победы над сильными соперниками с досадными поражениями от команд далеких от вершин турнирной таблице.

На фоне проигранных матчей с «Будучностью» (92:93) и «Басконией» (73:76) лишь результат игры против лидирующего «Фенербахче» (75:79) кажется логичным. Впрочем, оставшиеся матчи армейцам удалось выиграть.

После прошлогоднего сезона выступление «Химок» в Евролиге выгладит удручающим. В первых семи матчах подмосковный клуб одержал лишь одну победу во встрече с «Гранд Канарией» (87:72).

Ближе к середине регулярного чемпионата химчане смогли улучшить свое положение в турнирной таблице, но для попадания в зону плей-офф сине-желтым предстоит серьезно попотеть.

Дорога к чемпионату мира и натурализация Боломбоя

Отборочный этап чемпионата мира — 2019 начался еще в 2017 году, спустя два месяца после завершения континентального первенства, на котором сборная России заняла четвертое место.

На предварительном этапе отбора соперниками команды Сергея Базаревича стали сборные Франции, Боснии и Герцеговины и Бельгии.

Во встречах Группы E против балканской команды соперники обменялись победами, а в матчах с Бельгией россияне дважды одержали победу.

Однако игры с главным конкурентом за первое место — Францией — сборная России проиграла. В гостевой встрече, прошедшей в Страсбурге, россияне проиграли в овертайме со счетом 74:75, а в заключительном туре «трехцветные» решили исход матча в основное время — 84:78.

Групповой этап отбора команда России также начала с поражения. На этот раз коллектив Базаревича уступил чехам — 78:80. Реабилитироваться за досадный проигрыш россияне смогли в матчах с Болгарией (77:73) и Финляндией (77:75).

До матча против «суоми» стало известно, что украинский центровой Джоэл Боломбой получил российский паспорт и был включен в заявку сборной на матчи отбора чемпионата мира. Летом 2018 года ЦСКА подписал с баскетболистом двухлетний контракт.

Его отец — конголезец, а мать — русская. Вопрос о натурализации иностранцев всегда вызывает споры у экспертов, игроков и простых болельщиков. В этот раз без критических замечаний тоже не обошлось.

Свое недовольство высказал лидер национальной команды Швед.

«Я вообще не в курсе, что это за усиление. Нас, игроков, спрашивали по этому поводу, но сделали по-своему. Лучше эти вопросы задавать руководству федерации, а не нам», — сказал Швед.

Главный тренер сборной Базаревич не стал комментировать замечание баскетболиста. Он лишь отметил, что из-за недостатка центровых Боломбой окажет помощь национальной команде.

«Мое мнение, что в сборной должны быть игроки, воспитанные здесь. Но так как у нас очевидный недостаток игроков и есть возможность натурализовать баскетболиста с русскими корнями, то мы приветствуем это. Игрок такого уровня должен нам помочь», — говорил наставник.

В заключительном матче года Боломбой сам ответил скептикам своей игрой против сборной Чехии (81:61). Баскетболист за 18 минут набрал 15 очков и сделал шесть передач. Победа позволила России выйти на третье место в группе.

Главные матчи сборная России проведет в феврале. Именно во встречах против команд Болгарии и Финляндии, которые являются нашими конкурентами, решится судьба третьей путевки на чемпионат мира.

За океаном без перемен

Казалось бы, ничего необычного — «Голден Стэйт Уорриорз» снова встретился в финале с «Кливленд Кавальерс» и вновь стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Однако четвертое кряду противостояние клубов в финале могло и не состояться.

«Кэвс» большую часть сезона лихорадил и лишь однажды выдал серьезную победную серию в регулярке. В итоге команда Леброна Джеймса заняла четвертое место на Востоке, пропустив вперед «Торонто Рэпторз», «Бостон Селтикс» и «Филадельфию Сиксерз».

«Войны» же впервые с 2015 года не возглавили турнирную таблицу не только всей лиги, но и Западной конференции, уступив первое место «Хьюстон Рокетс».

И именно в противостоянии с клубом из Техаса «Голден Стэйт» встретился в финале конференции. Команде Стива Керра пришлось приложить немало усилий, чтобы вырвать победу в казалось бы безнадежной серии. После счета 3-2 в пользу «Хьюстона» финал без «Уорриорз» казался уже не сказкой, однако Стивен Карри и компания смогли сначала разгромить соперника на своем паркете, а затем отправить его в нокаут в седьмой встрече.

По схожему сценарию по плей-офф шел и «Кливленд», но команда из штата Огайо едва не завершила свой путь в первом раунде в серии против «Индианы» (4-3). В финале Востока «Кэвс» с трудом прошли «Бостон» (4-3). Примечательно, что в первых шести матчах неизменно побеждали хозяева площадки. В заключительной же встрече, которая прошла в Бостоне, гости одержали победу (87:79) и вышли в финал.

Несмотря на счет в серии «Голден Стэйт» — «Кливленд» (4-0), у клуба Леброна были шансы на победу. Достаточно вспомнить первую игру, когда «Кавальерс» имели преимущество владения мячом на последних секундах матча. Но тогда на одноклубника Джеймса Джей Ар Смита что-то нашло. После смазанного штрафного при счете 107:107 «Кливленд» взял подбор в нападении. Мяч оказался у Смита, но защитник почему-то решил, что победа уже в кармане, и просто вывел мяч к центральной линии. В тот момент Леброн едва ли не умолял отдать ему передачу. В итоге матч завершился победой «воинов» со счетом 124:114, а спустя три матча коллектив из Окленда отпраздновал победу в финале.

Новый порядок

После третьего за последние четыре года поражения от «Голден Стэйт» в финале НБА ни у кого не было сомнений, что Джеймс, контракт которого заканчивался летом 2018-го, покинет «Кливленд».

В числе главных кандидатов на звезду были «Хьюстон», «Бостон», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Сперс». Главным претендентом считались «Рокетс», однако Леброн принял решение стать игроком молодой команды из Калифорнии.

Теперь «Лейкерс», переставшие попадать в плей-офф еще при Коби Брайанте, имеют хорошие шансы на попадание в первую восьмерку конференции, а «Кливленд» находится на дне.

Еще одним громким переходом стал обмен форварда «шпор» Кавая Леонарда в «Торонто Рэпторз». Туда же отправился и Дэнни Грин . «Сан-Антонио» же приобрел от этого трэйда защитника Демара Дерозана, центрового Якоба Пелтля и защищенный пик первого раунда.

Если судить по турнирной таблице, то больше пользы от этого обмена получила канадская команда. Изменения в составе не нанесли ей вред — «Торонто» лидирует на Востоке. Да и сам Леонард доволен переездом. Форвард набирает в среднем по 26,3 очка и собирает 8,4 подбора. «Сперс» же пока находятся вне зоны плей-офф.

Возможно, главным открытием нынешнего сезона является «Денвер Наггетс». «Самородки» во главе с центровым Николой Йокичем занимают первое место в турнирной таблице Запада, хотя еще в прошлом году клуб упустил шанс выйти в плей-офф в заключительном матче регулярки против «Миннесоты Тимбервулвз».

С неожиданной стороны проявил себя действующий чемпион НБА. И дело не в десяти поражениях после после 31 матча. Настороженность вызывают атмосфера в коллективе. Пока Карри был травмирован и не принимал участия в матчах, отношения между собой выясняли Кэвин Дюрант и Дреймонд Грин.

За шесть секунд до конца матча против «Лос-Анджелес Клипперс» при счете 106:106 Грин сделал подбор в защите. Дюрант попросил отдать ему мяч, однако Дрэймонд его проигнорировал. Грин самостоятельно начал атаку, но не сумел завершить ее броском. Перед началом овертайма устроили перепалку на скамейке запасных, а затем и в раздевалке. В разгаре конфликта Грин заявил Дюранту, что клуб одерживал победы и без него. Матч, кстати, завершился победой «Клипперс».

НБА против Трампа

Взаимоотношения между Дональдом Трампом и баскетболистами НБА не задались с самого начала правления главы американского государства. После его избрания на пост президента США «Голден Стэйт», ставшие чемпионами НБА в 2017 году отказались от традиционного посещения Белого дома.

Трамп в ответ заявил, что и не собирался приглашать команду из Окленда.

В нынешнее межсезонье глава американского государства стал участником конфликта с Леброном.

В интервью телеканалу CNN баскетболист выразил мнение, что Трамп использует спорт для того, чтобы разделить американское общество. В ответ на это 45-й президент США язвительно заявил, что умственные способности Джеймса вызывают у него сомнения.

«Только что у Леброна взял интервью самый тупой человек на телевидении, Дон Лемон. Он сделал так, что Джеймс выглядел умным, а это непросто. Мне нравится Майкл Джордан», — написал Трамп в твиттере.

Мнение президента США не поддержали не только игроки НБА, включая самого Джордана, но и руководство лиги. Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что восхищается интеллектом Джеймса, а также его заботой о будущем поколении.

Позднее Леброн заявил, что его не интересует мнение Трампа, и больше всего его удивляет, что у президента США так много времени, чтобы сидеть в твиттере.