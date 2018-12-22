«Атланта» переиграла «Нью-Йорк» в матче НБА 

"Атланта Хоукс" обыграла "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 114:107 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Эммануэль Мудиэй, набравший 32 очка. Также дабл-дабл оформил Ноа Вонле (11 баллов и десять подборов).
У хозяев 22 очка в активе Кевина Бэйзмора. Также дабл-даблами отметились Трэй Янг (15 очков и десять результативных передач) и Джон Коллинз (17 очков и 16 подборов).
НБА. Регулярный чемпионат"Нью-Йорк Никс" (Нью-Йорк) — "Атланта Хоукс" (Атланта) — 107:114 (39:28, 30:32, 20:27, 18:27)