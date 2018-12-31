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«Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над «Сакраменто» 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: AFP 2018 / Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча, прошедшая на площадке "Лейкерс", завершилась со счетом 121:114 (37:31, 27:37, 28:28, 29:18). В составе хозяев 26 очков набрал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, у гостей столько же на свой счет записал Де'Аарон Фокс, а Уилли Коли-Стайн сделал дабл-дабл (11 очков, 12 подборов).

Результаты других встреч:

"Майами" — "Миннесота" — 104:113;
"Торонто" — "Чикаго" — 95:89;
"Даллас" — "Оклахома-Сити" — 105:103;
"Портленд" — "Филадельфия" — 129:95.
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