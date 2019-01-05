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«Барселона» обыграла «Дарюшшафаку» в матче Евролиги 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: ТАСС
Баскетболисты испанской "Барселоны" на своем паркете нанесли поражение турецкой "Дарюшшафаке" в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в пятницу в Испании, завершилась победой хозяев площадки со счетом 97:65 (29:16, 25:11, 19:18, 24:20). Самым результативным в составе "Барселоны" стал Томас Эртель, на счету которого 18 очков. У "Дарюшшафаки" 23 очка набросал Тони Дуглас.
В матче двух греческих команд "Олимпиакос" на своем паркете взял верх над "Панатинаикосом" — 79:65.
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Баскетбол , Тони Дуглас , Томас Эртель
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