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Игрока НБА могут экстрадировать из США из-за возможных связей с террористами 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Reuters
Центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" Энеса Кантера могут экстрадировать из США в Турцию из-за подозрения в связях с террористами, сообщает "Советский спорт".
Как стало известно Eurohoops, министерство юстиции Турции обратилось с красным уведомлением в Интерпол по поводу возможной выдачи игрока.
Отмечается, что Кантер якобы оказал крупную финансовую помощь террористической группировке, когда в Турции произошел военный госпереворот в 2016 году.
26-летний Кантер из-за поддержки оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена был лишен турецкого гражданства.
Ранее сообщалось, что Кантер сообщил об угрозах смерти.
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Баскетбол , Криминал , Происшествия , Фетхуллах Гюлен , Интерпол , Советский спорт
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