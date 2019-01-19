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Баскетболист французского «Нанта» найдет мертвым 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: nbcsports.com
Баскетболист французского "Нанта" Джермейн Маршалл был найден мертвым в своей квартире. Причина смерти 28-летнего американца пока остается неизвестной.
Выступающий в Лиге В французского чемпионата "Нант" в связи с кончиной ведущего игрока попросил перенести встречу, запланированную на 19 января. Руководство клуба заявило, что игроки потрясены трагедией и не могут выйти на игру.
Защитник Джермейн Маршалл на протяжении нескольких лет выступал за "Нант". Американец был самым результативным игроком команды.
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