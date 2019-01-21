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Умер пятикратный чемпион Украины по баскетболу Александр Окунский 

РИА Новости 1 час назад
Фото: UA-Football
Бывший центровой сборной Украины по баскетболу, пятикратный чемпион страны Александр Окунский умер после продолжительной болезни, сообщает в понедельник Федерация баскетбола Украины.
"После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины Александр Окунский", — говорится в сообщении.
Окунский — пятикратный чемпион Украины и двукратный чемпион Литвы. Выступал за "Шахтер", "Будивельник", "БИПА-Мода", БК "Киев", БК "Одесса", в сезонах 1999/2000 и 2001/2002 выступал за литовский "Летувос Ритас". Также он играл за турецкую "Дарюшшафаку", хорватскую "Цибону", черногорскую "Будучность" и греческий "Мент".
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