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«Портленд» обыграл «Юту» в матче НБА 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Twitter NBA
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Портленд Трэйл Блэйзерс" в выездном матче обыграл "Юту Джаз", сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Юте, завершилась победой гостей со счетом 104:109.
Самым результативным игроком противостояния стал защитник "джазменов" Донован Митчелл, набравший 36 очков. В составе команды победителей результативностью отметился лидер "Портленда" Дэмьен Лиллард, который заработал 26 баллов.
Отмечается, что третья четверть стала определяющей в игре. Ее подопечные Терри Стотса выиграли со счетом 39:28.
Ранее сообщалось, что "Бостон Селтикс" нанес поражение "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата НБА.
НБА. Регулярный чемпионат"Юта Джаз" (Юта) — "Портленд Трэйл Блэйзерс" (Портленд) — 104:109 (28:29, 23:15, 28:39, 25:26)
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Баскетбол , Дэмьен Лиллард , Советский спорт
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