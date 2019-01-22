«Портленд» обыграл «Юту» в матче НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Портленд Трэйл Блэйзерс" в выездном матче обыграл "Юту Джаз", сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Юте, завершилась победой гостей со счетом 104:109.

Самым результативным игроком противостояния стал защитник "джазменов" Донован Митчелл, набравший 36 очков. В составе команды победителей результативностью отметился лидер "Портленда" Дэмьен Лиллард , который заработал 26 баллов.

Отмечается, что третья четверть стала определяющей в игре. Ее подопечные Терри Стотса выиграли со счетом 39:28.

Ранее сообщалось, что "Бостон Селтикс" нанес поражение "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата НБА.

НБА. Регулярный чемпионат"Юта Джаз" (Юта) — "Портленд Трэйл Блэйзерс" (Портленд) — 104:109 (28:29, 23:15, 28:39, 25:26)