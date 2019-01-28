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«Хьюстон» одержал третью победу кряду, обыграв «Орландо», у Хардена — 40+11 

Чемпионат.com + ещё 21 28 января 2019
Фото: Reuters
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Орландо Мэджик» — 103:98. Гости выиграли стартовую четверть со счётом 34:18, но затем растеряли преимущество.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов. Он реализовал 4 броска из 12 из-за дуги. Ещё один дабл-дабл на счету Кеннета Фарида (12 баллов и 10 подборов). В активе Эрика Гордона 16 очков, у восстановившегося после травмы Криса Пола — 12.
В составе «Орландо» дабл-даблами отметились Никола Вучевич (19 очков и 17 подборов) и Аарон Гордон (23 балла и 10 подборов).
«Ракетчики» (20-20) одержали третью победу кряду. У «Орландо» (20-30), наоборот, третье поражение.
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Баскетбол , Аарон Гордон , Кеннет Фарид , Крис Пол , Эрик Гордон , Никола Вучевич , Джеймс Харден
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