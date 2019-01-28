«Хьюстон» одержал третью победу кряду, обыграв «Орландо», у Хардена — 40+11

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Орландо Мэджик» — 103:98. Гости выиграли стартовую четверть со счётом 34:18, но затем растеряли преимущество.

«Ракетчики» (20-20) одержали третью победу кряду. У «Орландо» (20-30), наоборот, третье поражение.