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«Милуоки» обыграл «Бруклин», «Индиана» — «Нью-Орлеан» 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Reuters
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (39-13) на выезде одержал уверенную победу над «Бруклин Нетс» (28-27) — 113:94.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от трипл-дабла — 30 очков, 15 подборов и 9 результативных передач. 16 баллов на счету Малкольма Брогдона, 15 — у Эрика Бледсо. В составе «Бруклина» 18 очков в активе Д’Анджело Рассела.
В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» (34-19) в гостях взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» (23-31) — 109:107.
22 очка в составе победителей набрал Даррен Коллисон. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 16 баллов и 13 подборов. У «пеликанов» дабл-даблами отметились Джалил Окафор (25 очков и 13 подборов), Джру Холидей (19 баллов и 11 подборов) и Шейк Диалло (12 очков и 14 подборов).
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Баскетбол , Яннис Адетокунбо , Даррен Коллисон , Эрик Бледсо , Домантас Сабонис , Джалил Окафор
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