«Милуоки» обыграл «Бруклин», «Индиана» — «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (39-13) на выезде одержал уверенную победу над «Бруклин Нетс» (28-27) — 113:94.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо , остановившийся в шаге от трипл-дабла — 30 очков, 15 подборов и 9 результативных передач. 16 баллов на счету Малкольма Брогдона, 15 — у Эрика Бледсо . В составе «Бруклина» 18 очков в активе Д’Анджело Рассела.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» (34-19) в гостях взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» (23-31) — 109:107.