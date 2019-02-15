Уэстбрук стал лучшим снайпером в истории «Оклахомы-Сити»

Защитник Рассел Уэстбрук обновил рекорд по общему количеству набранных очков за клуб НБА "Оклахома-Сити", сообщается на официальном сайте НБА.

Уэстбрук записал себе в актив 44 очка в выездном матче с "Нью-Орлеаном", в котором гости потерпели поражение — 122:131. Теперь в активе Уэстбрука 18 247 очков, он обошел Гари Пэйтона (18 207), которому раньше принадлежал рекорд. Третье место в списке снайперов "Тандер" занимает Кевин Дюрэнт (17 566).

На протяжении всей профессиональной карьеры Уэстбрук выступал в НБА только за "Оклахому". В сезоне-2016/17 он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Команда "Сиэтл Суперсоникс" базировалась в Сиэтле с 1967 по 2008 год, после чего переехала и поменяла название на "Оклахома-Сити Тандер".