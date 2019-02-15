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Уэстбрук стал лучшим снайпером в истории «Оклахомы-Сити» 

РИА Новости + ещё 61 36 минут назад
Фото: AFP 2019 / J Pat Carter
Защитник Рассел Уэстбрук обновил рекорд по общему количеству набранных очков за клуб НБА "Оклахома-Сити", сообщается на официальном сайте НБА.
Уэстбрук записал себе в актив 44 очка в выездном матче с "Нью-Орлеаном", в котором гости потерпели поражение — 122:131. Теперь в активе Уэстбрука 18 247 очков, он обошел Гари Пэйтона (18 207), которому раньше принадлежал рекорд. Третье место в списке снайперов "Тандер" занимает Кевин Дюрэнт (17 566).
На протяжении всей профессиональной карьеры Уэстбрук выступал в НБА только за "Оклахому". В сезоне-2016/17 он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.
Команда "Сиэтл Суперсоникс" базировалась в Сиэтле с 1967 по 2008 год, после чего переехала и поменяла название на "Оклахома-Сити Тандер".
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