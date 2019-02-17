Представлен Зал славы Единой Лиги ВТБ

Накануне Матча звёзд, Единая Лига ВТБ представила свой Зал Славы, куда вошли десять человек.

Как сообщает официальный сайт Единой Лиги ВТБ, в список наиболее значимых личностей в истории лиги вошли не только баскетболисты, но и также три тренера.

Игроки:

— Грегор Арбер («Калев», 2009-2018)

— Кит Лэнгфорд («Химки» 2009-2011; «Уникс» 2014-2017)

— Эрл Роулэнд (ВЭФ 2012-2013; «Химки» 2016-2017)

Тренеры:

— Римас Куртинайтис (ВЭФ, 2010-11; «Химки», 2011-16, 2019-…)

— Этторе Мессина (ЦСКА, 2014-2017)

Ранее сообщалось, что в Перми установлен рекорд сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ по посещаемости.