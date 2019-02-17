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Представлен Зал славы Единой Лиги ВТБ 

RT на русском + ещё 71 9 часов назад
Фото: vtb-league.com
Накануне Матча звёзд, Единая Лига ВТБ представила свой Зал Славы, куда вошли десять человек.
Как сообщает официальный сайт Единой Лиги ВТБ, в список наиболее значимых личностей в истории лиги вошли не только баскетболисты, но и также три тренера.
Игроки:
Виктор Хряпа (ЦСКА, 2009-2018)
— Грегор Арбер («Калев», 2009-2018)
Милош Теодосич (ЦСКА, 2011-2017)
Джерри Джонсон («Лиетувос Ритас» 2011-2011; «Астана» 2011-2016)
— Кит Лэнгфорд («Химки» 2009-2011; «Уникс» 2014-2017)
Андрей Кириленко (ЦСКА, 2012-13; 2014-2015)
— Эрл Роулэнд (ВЭФ 2012-2013; «Химки» 2016-2017)
Тренеры:
Евгений Пашутин (ЦСКА, 2009-10; УНИКС, 2010-12; «Локомотив-Кубань», 2012-14; УНИКС, 2014-17; «Автодор», 2017-18, 2019-…)
— Римас Куртинайтис (ВЭФ, 2010-11; «Химки», 2011-16, 2019-…)
— Этторе Мессина (ЦСКА, 2014-2017)
Ранее сообщалось, что в Перми установлен рекорд сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ по посещаемости.
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Баскетбол , Прочее , Евгений Пашутин , Милош Теодосич , Виктор Хряпа , Джерри Джонсон , Андрей Кириленко , БК "Локомотив-Кубань" , Автодор
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