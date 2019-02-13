Игроку НБА грозит суд из-за его собаки

Форварду «Детройт Пистонс» Блэйку Гриффину грозит судебное разбирательство из-за его домашнего питомца.

Как сообщает TMZ, собака Гриффина напала на человека в одном из ресторанов Лос-Анджелеса летом 2018 года.

Отмечается, что по словам пострадавшего животное нанесло ему тяжёлые раны и он был вынужден пройти дорогостоящее лечение, и теперь он хочет чтобы Гриффин возместил ему и материальный и моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что НБА оштрафовала игрока «Клипперс» за оскорбление фаната во время матча