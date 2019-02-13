Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроку НБА грозит суд из-за его собаки 

RT на русском + ещё 3 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Форварду «Детройт Пистонс» Блэйку Гриффину грозит судебное разбирательство из-за его домашнего питомца.
Как сообщает TMZ, собака Гриффина напала на человека в одном из ресторанов Лос-Анджелеса летом 2018 года.
Отмечается, что по словам пострадавшего животное нанесло ему тяжёлые раны и он был вынужден пройти дорогостоящее лечение, и теперь он хочет чтобы Гриффин возместил ему и материальный и моральный ущерб.
Ранее сообщалось, что НБА оштрафовала игрока «Клипперс» за оскорбление фаната во время матча
RT на русском: последние новости
«Клипперс» уступил «Миннесоте» в матче НБА, несмотря на 45 очков Уильямса Двукратный чемпион НБА Бош официально объявит о завершении карьеры 26 марта ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче Евролиги, Де Коло набрал 21 очко
Баскетбол
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Звезды NFL посетили самую масштабную трансляцию Super Bowl в России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение