«Лейкерс» уступили «Нью-Орлеану» в матче НБА 

В матче регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Орлеан Пеликанс" на домашнем паркете оказались сильнее "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Новом Орлеане, завершилась победой хозяев со счетом 128:115.
Самым результативным игроком матча стал форвард проигравшей команды Леброн Джеймс, записавший на свой счет дабл-дабл из 27 очков и 12 результативных передач. В составе "Пеликанс" результативность отметился Джру Холидей, набравший 27 баллов.
Ранее сообщалось, что "Шарлотт" обыграли "Вашингтон" в матче НБА.
НБА. Регулярный чемпионат"Нью-Орлеан Пеликанс" (Новый Орлеан) — "Лос-Анджелес Лейкерс" (Лос-Анджелес) — 128:115 (42:35, 27:22, 31:27, 28:31).