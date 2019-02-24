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«Лейкерс» уступили «Нью-Орлеану» в матче НБА 

Газета.Ru + ещё 13 11 часов назад
Фото: Reuters
В матче регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Орлеан Пеликанс" на домашнем паркете оказались сильнее "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Новом Орлеане, завершилась победой хозяев со счетом 128:115.
Самым результативным игроком матча стал форвард проигравшей команды Леброн Джеймс, записавший на свой счет дабл-дабл из 27 очков и 12 результативных передач. В составе "Пеликанс" результативность отметился Джру Холидей, набравший 27 баллов.
Ранее сообщалось, что "Шарлотт" обыграли "Вашингтон" в матче НБА.
НБА. Регулярный чемпионат"Нью-Орлеан Пеликанс" (Новый Орлеан) — "Лос-Анджелес Лейкерс" (Лос-Анджелес) — 128:115 (42:35, 27:22, 31:27, 28:31).
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Баскетбол , Джеймс Леброн , Советский спорт
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