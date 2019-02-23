«Шарлотт» обыграл «Вашингтон» в матче НБА 

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт Хорнетс" на домашнем паркете оказались сильнее "Вашингтон Уизардс", сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Шарлотте, завершилась победой хозяев со счетом 123:111.
Самым результативным игроком встречи стал защитник "волшебников" Брэдли Бил, записавший на свой счет 46 очков. Кроме того, дабл-дабл из 12 баллов и 12 подборов оформил Бобби Портиса. В составе победителей дабл-даблом отметился Кемба Уокер, забросивший 27 очков и сделавший одиннадцать результативных передач.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Харриса помог "Филадельфии" обыграть "Майами" в матче НБА.
НБА. Регулярный чемпионат"Шарлотт Хорнетс" (Шарлотт) — "Вашингтон Уизардс" (Вашингтон) — 123:111 (27:38, 38:22, 31:27, 27:23).