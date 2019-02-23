Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шарлотт» обыграл «Вашингтон» в матче НБА 

Газета.Ru + ещё 1 16 часов назад
Фото: ТАСС
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт Хорнетс" на домашнем паркете оказались сильнее "Вашингтон Уизардс", сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Шарлотте, завершилась победой хозяев со счетом 123:111.
Самым результативным игроком встречи стал защитник "волшебников" Брэдли Бил, записавший на свой счет 46 очков. Кроме того, дабл-дабл из 12 баллов и 12 подборов оформил Бобби Портиса. В составе победителей дабл-даблом отметился Кемба Уокер, забросивший 27 очков и сделавший одиннадцать результативных передач.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Харриса помог "Филадельфии" обыграть "Майами" в матче НБА.
НБА. Регулярный чемпионат"Шарлотт Хорнетс" (Шарлотт) — "Вашингтон Уизардс" (Вашингтон) — 123:111 (27:38, 38:22, 31:27, 27:23).
Газета.Ru: последние новости
Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ ЦСКА вышел в плей-офф Евролиги Брайант примет участие в жеребьевке Кубка мира
Баскетбол , Брэдли Бил , Бобби Портис , Кемба Уокер , Советский спорт
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Избран президент РФС
Футбол
Телегин не узнал Пелагею при знакомстве
Хоккей Прочее
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
В УЕФА прокомментировали выбор нового главы РФС
Футбол
Мамаева перевели в камеру на 10 человек
Футбол
Кадыров заявил об унижении Кавказа
MMA
Устюгов высказался о «драке» с Клебо
Лыжный спорт
Названа причина смерти чемпиона РФ в центре Москвы
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение