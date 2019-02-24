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«Сакраменто» в матче регулярки обыграл «Оклахому» 

Газета.Ru + ещё 9 10 часов назад
Фото: ТАСС
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто Кингз" в выездном мачте оказались сильнее "Оклахомы-Сити Тандер", сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Оклахоме, завершилась победой гостей со счетом 116:119.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Кингз" Бадди Хилд, набравший 34 очка. В составе "Тандер" результативность отметился Расселл Уэстбрук, записавший на свой счет дабл-дабл из 41 балла и 10 подборов.
Ранее сообщалось, что "Лейкерс" уступили "Нью-Орлеану" в матче НБА.
НБА. Регулярный чемпионат"Оклахома-Сити Тандер" (Оклахома) — "Сакраменто Кингз" (Сакраменто) — 116:119 (24:31, 25:32, 34:31, 33:25).
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