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Мужская сборная России по баскетболу впервые за девять лет вышла на Кубок мира 

ТАСС 7 часов назад
Мужская сборная России по баскетболу вышла в финальную стадию Кубка мира 2019 года, в ключевом и заключительном матче отборочного этапа героически вырвав победу у команды Финляндии. Проигрывая по ходу встречи 18 очков, команда Сергея Базаревича смогла переломить ход встречи, одержав победу со счетом 91:76. Матч прошел в Перми.
Таким образом, сборная России заняла третье место в группе K, гарантирующее участие в Кубке мира. В активе россиян восемь побед и четыре поражения. Финны с шестью победами и шестью поражениями стали четвертыми. Также из группы К в финальную часть вышли команды Франции и Чехии.
Предстоящий Кубок мира станет 18-м по счету. Он будет проведен через пять лет после предыдущего — такое решение было принято организаторами, чтобы развести по времени мировые первенства по баскетболу и футболу. Впервые сборные играли отборочный турнир, растянувшийся на два года. Из-за того, что "окна" на матчи сборной зачастую выпадают на игры Евролиги, которая отказалась прерывать свой регулярный чемпионат, национальные команды не могли собирать оптимальные составы, клубы — участники Евролиги не отпускали своих игроков в сборные.
Именно поэтому почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов признался ТАСС, что считает систему отбора на Кубок мира "несуразной". Сборная России в отборочном турнире ни разу не собрала оптимальный состав. И в решающей игре против финнов потерь было очень много: Алексей Швед, Сергей Карасев, Джоэл Боломбой. Но на руку сборной России сыграл тот факт, что важнейший матч проходил на домашней арене в Перми.
"Российская федерация баскетбола словно чувствовала, что в заключительном туре будет ключевой матч с Финляндией, и доверила право проведения Перми. На мой взгляд, город подошел идеально, — признался ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — Сборная ни разу здесь не проиграла. Здесь болельщик, который отдает всю энергию, умеет болеть по-баскетбольному, понимает тонкости игры".
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал игру в Перми триллером. "Команда сделала невероятное, матч получился настоящим триллером. Рад, что у нас появилась команда, которая справилась со всеми трудностями. Приятно, что те шаги, которые мы [РФБ] делаем, отражаются в результат", — отметил Кириленко.

Сборная мечтает о медалях Кубка мира

Губернатор Пермского края Максим Решетников также отметил роль болельщиков в победе российской команды: "Пермь вообще спортивный регион, но баскетбол — это наш флаг. Это болельщики, детский и студенческий баскетбол, — сказал Решетников. — Посмотрите, какие болельщики в Перми — во многом благодаря им была одержана победа на финнами".
Кубок мира пройдет в Китае с 30 августа по 15 сентября, а жеребьевка — 16 марта. Но уже сейчас Кириленко сказал, что команда способна на многое: "По потенциалу наша команда может бороться за медали Кубка мира. Вспомните Евробаскет-2017. До начала турнира в нас тоже не верили и смеялись".
Министр спорта РФ Павел Колобков тоже считает, что медали являются реальной целью.
"Я общался с ребятами на этой неделе, видел, что они настроены решительно. Сборная России пропустила чемпионат мира в 2014 году, но сейчас намерена бороться за медали. Сегодняшний матч был сложным, наши ребята молодцы, справились с задачей, они вновь доказали, что в спорте выигрывает тот, кто больше нацелен на победу, и я желаю им успеха на чемпионате мира в Китае", — сказал Колобков ТАСС.
Сборная СССР/России участвовала в 13 розыгрышах Кубка мира, в активе советской команды три золотые (1967, 1974, 1982), три серебряные (1978, 1986, 1990) и две бронзовые (1963, 1970) медали. В новейшей истории результаты национальной команды скромнее. Сборная России участвовала в чемпионатах мира четыре раза. В 1994 и 1998 годах команда завоевывала серебряные медали под руководством Сергея Белова, в 1994-м российская сборная уступила в финале команде США. На том турнире нынешний тренер российской команды Сергей Базаревич вошел в итоговую пятерку лучших игроков, составив компанию Шакилу О'Нилу, Шону Кемпу, Реджи Миллеру и Дино Радже.
В 1998 году российские баскетболисты были одними из фаворитов турнира и дошли до финала, но уступили в решающей игре сборной Югославии.
В конце 1990-х — начале 2000-х годов в сборной России началась перестройка, вызванная сменой поколений. Чемпионат мира 2002 года получился провальным — команда заняла лишь 10-е место. Последнее на данный момент участие российской команды на чемпионате мира датируется 2010 годом. Команда Дэвида Блатта попала на турнир благодаря wild card, россияне заняли на турнире седьмое место, уступив в четвертьфинале сборной США.
ТАСС: последние новости
Боломбой пропустит решающий отборочный матч Кубка мира по баскетболу с финнами ЦСКА вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги после победы "Реала" над "Баварией" Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Детройт" в матче НХЛ
Комментарии
Баскетбол , Видео , Сергей Карасев , Максим Решетников , Алексей Швед , Сергей Иванов , Сергей Белов , Андрей Кириленко , Павел Колобков , Сергей Кущенко , ИТАР-ТАСС
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