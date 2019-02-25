Баскетболиста оштрафовали в НБА за отказ пойти в стриптиз-клуб

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шон Брэдли рассказал о полученном необычном штрафе, передает "Советский спорт"

По словам экс-баскетболиста, один из клубов предъявил ему денежное взыскание в размере $10 тыс. за то, что он не пришел в стриптиз-клуб. В клубе проводилось командное собрание, а отказ Брэли противоречил его убеждениям, цитирует спортсмен Complex.

Брэдли выступал в НБА с 1993 по 2005 годы. На его счету такие клубы, как "Филадельфию", "Нью-Джерси" и "Даллас".

Ранее в матче регулярного чемпионата НБА "Сакраменто Кингз" в выездном мачте оказались сильнее "Оклахомы-Сити Тандер".