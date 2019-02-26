Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу 

ALL 32 TEAMS THAT WILL COMPETE AT THE #FIBAWC 2019 IN CHINA ARE KNOWN!https://t.co/hwXFIXiXKx pic.twitter.com/pM0ZtKuIzj— Basketball World Cup (@FIBAWC) 26 февраля 2019 г.

Определились все страны, которые примут участие в чемпионате мира по баскетболу 2019 года, сообщила пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА). Всего борьбу за титул чемпиона мира будут вести 32 сборные.