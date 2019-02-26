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Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу 

News.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Определились все страны, которые примут участие в чемпионате мира по баскетболу 2019 года, сообщила пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА). Всего борьбу за титул чемпиона мира будут вести 32 сборные.
Жеребьёвка группового этапа состоится 16 марта в Шаньчжэне (Китай). В ней примут участие Коби Брайант и Яо Мин.
Чемпионат мира по баскетболу состоится в Китае с 30 августа по 15 сентября.
Министр спорта РФ Павел Колобков похвалил российских баскетболистов за выход на чемпионат мира, писал News.ru.
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Баскетбол , Павел Колобков , Коби Брайант
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