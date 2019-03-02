Игрок НБА Газоль ушел из «Сан-Антонио»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио Сперс" разорвал контракт с центровым Полом Газолем.

Игрок был освобожден в 23:59 в пятницу, чтобы стать доступным для активации в плей-офф.

Пау Газоль — исключительный человек и абсолютный профессионал. Мы благодарны за его вклад на площадке, в раздевалке и в нашем сообществе", — сказал тренер "шпор" Грегг Попович ESPN.

Одним из главных претендентов на баскетболиста называется клуб "Милуоки Бакс".

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