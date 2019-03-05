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«Сан-Антонио» обыграл «Денвер» в матче НБА 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Баскетболисты "Сан-Антонио Спёрс" победили "Денвер Наггетс" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Сан-Антонио, завершилась со счетом 104:103 (36:17, 22:31, 27:21, 19:34) в пользу хозяев паркета. В составе "Спёрс" самым результативным стал Демар Дерозан, набравший 24 очка. Наибольшее количество баллов (25) "Наггетс" принес Джамал Мюррей, дабл-дабл оформил Никола Йокич (22 очка + 10 подборов).
В других матчах дня "Бруклин" дома разгромил "Даллас" — 127:88, "Майами" на своей площадке одолел "Атланту" — 114:113, "Нью-Орлеан" в гостях обыграл "Юту" — 115:112.
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Баскетбол , Никола Йокич , Демар Дерозан
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