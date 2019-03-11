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«Атланта» одержала победу над «Нью-Орлеаном» в матче НБА 

Газета.Ru + ещё 2 13 часов назад
Фото: РИА Новости
«Атланта Хоукс» переиграла «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 128:116 в пользу хозяев. В составе победителей дабл-дабл оформил Джон Коллинз (23 очка и десять подборов). Также 27 баллов набрал Кевин Уэртер.
У гостей трипл-дабл в активе Элфрида Пэйтона (15 очков, десять подборов и десять передач), по 23 балла набрали Джулиус Рэндл и Фрэнк Джексон.
В другом матче «Мемфис Гриззлиз» дома нанес поражение «Орландо Мэджик» — 105:97.
НБА. Регулярный чемпионат "Атланта Хоукс" (Атланта) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Нью-Орлеан) — 128:116 (26:33, 39:33, 29:20, 34:30)
"Мемфис Гриззлиз" (Мемфис) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 105:97 (26:17, 23:31, 26:24, 30:25).
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Баскетбол , Джон Коллинз , Советский спорт
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