"Даллас Маверикс" проиграл "Хьюстон Рокетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 94:93 в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил Клинт Капела. Самым результативным игроком стал Эрик Гордон, набравший 26 очков.
У хозяев дабл-дабл в активе Луки Дончича (19 очков и 15 подборов).
В других матчах "Сан-Антонио Сперс" обыграл "Милуоки Бакс" (121:114), а "Миннесота Тимбервулвз" одержала победу над "Нью-Йорк Никс" (103:92).
НБА. Регулярный чемпионат"Даллас Маверикс" (Даллас) — "Хьюстон Рокетс" (Хьюстон) — 93:94 (26:25, 28:33, 18:23, 21:13)
"Сан-Антонио Сперс" (Сан-Антонио) — "Милуоки Бакс" (Милуоки) — 121:114 (25:32, 29:28, 33:23, 34:31)
"Миннесота Тимбервулвз" (Миннеаполис) — "Нью-Йорк Никс" (Нью-Йорк) — 103:92 (23:22, 32:23, 25:20, 23:27)