«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в матче НБА. Харден набрал 61 очко

"Хьюстон" победил "Сан-Антонио" со счетом 111:105 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Лидер хозяев Джеймс Харден во второй раз в сезоне набрал более 60 очков.

На счету баскетболиста 61 очко, семь подборов и одна результативная передача. Харден повторил личный рекорд результативности в одном матче регулярного чемпионата НБА. Ранее 61 очко баскетболист набрал 23 января, когда "Хьюстон" в гостях обыграл "Нью-Йорк" (114:110). Кроме того, Харден стал четвертым игроком в истории лиги, сумевшим дважды в одном сезоне набрать более 60 очков в одной игре. Ранее подобного добивались Уилт Чемберлен (5 таких сезонов), Коби Брайант (2) и Майкл Джордан (1).

У гостей самым результативным игроком стал защитник Брин Форбс, набравший 20 очков, а также сделавший пять подборов и две передачи.

"Хьюстон" занимает третье место в Западной конференции с 46 победами в 73 матчах. "Сан-Антонио" идет на восьмой строчке, имея в активе 42 победы.

Результаты других встреч:

"Орландо" — "Мемфис" — 123:119 ОТ;

"Кливленд" — "Клипперс" — 108:110;

"Нью-Йорк" — "Денвер" — 93:111;

"Торонто" — "Оклахома" — 109:116;

"Милуоки" — "Майами" — 116:87.