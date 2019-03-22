«Химки» проиграли «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

МЫТЫЩИ /Московская область/, 22 марта. / ТАСС /. Подмосковный клуб «Химки» уступил израильскому «Маккаби» со счетом 71:76 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

"Химки" потерпели шестое поражение подряд в Евролиге и занимают 13-е место в турнирной таблице, одержав девять побед при 19 поражениях. «Маккаби» занимает 11-е место, в активе израильского клуба 13 побед при 15 поражениях.

"Химки" ранее потеряли шансы на выход в плей-офф Евролиги. Следующую встречу подмосковная команда проведут дома против московского ЦСКА 29 марта.