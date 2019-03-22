Баскетболист ЦСКА Клайберн рассказал об угрозах в соцсетях

Американский баскетболист московского ЦСКА Уилл Клайберн сообщил, что его жена начала получать в соцсетях угрозы после победы над «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

@EuroLeague @FBBasketbol what y’all going to do about stuff like this? pic.twitter.com/BoSzuQ8w96— Will Clyburn (@Da_Thrill21) 22 марта 2019 г. В своём Twtter, 28-летний форвард опубликовал скриншот сообщений, которые получила его супруга, и обратился к Евролиге и «Фенербахче» с вопросом, что они намерены делать в связи с таким действиями фанатов.

В матче с «Фенербахче», прошедшем 21 марта, Клайберн стал самым результативным игроком ЦСКА, набрав 16 очков и тем самым помог своей команде одержать победу со счётом 70:68.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге.