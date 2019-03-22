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Баскетболист ЦСКА Клайберн рассказал об угрозах в соцсетях 

RT на русском 22 марта 2019
Фото: euroleague.net
Американский баскетболист московского ЦСКА Уилл Клайберн сообщил, что его жена начала получать в соцсетях угрозы после победы над «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
В своём Twtter, 28-летний форвард опубликовал скриншот сообщений, которые получила его супруга, и обратился к Евролиге и «Фенербахче» с вопросом, что они намерены делать в связи с таким действиями фанатов.
В матче с «Фенербахче», прошедшем 21 марта, Клайберн стал самым результативным игроком ЦСКА, набрав 16 очков и тем самым помог своей команде одержать победу со счётом 70:68.
Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге.
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Баскетбол , Уилл Клайберн
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