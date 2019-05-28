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Плаза о предстоящем матче с ЦСКА: мы либо сорвемся, либо начнем восхождение 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: basket.fc-zenit.ru
В третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ петербургский "Зенит" на домашнем паркете сыграет московским ЦСКА. Главный тренер "сине-бело-голубых" Джоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с армейцами.
"Когда ты оказываешься перед серьезным вызовом, ты должен поделить его на составляющие и решать задачи постепенно. Если мы говорим о трех победах, которые нужны, чтобы пройти дальше, это можно сравнить с большой непокоренной горой, — приводит слова Плазы пресс-служба "Зенита". — Я сказал ребятам, что мы должны сфокусироваться на одной игре, которая может стать первым шагом на пути к вершине этой самой горы. Мы либо сорвемся, либо начнем восхождение".
Плаза сообщил, что обратился к баскетболистам с просьбой получить удовольствие от предстоящей игры: "мне не в чем было упрекнуть их в прошлой игре, и я не смогу бросить камень в их огород, если они покажут такую же игру, вне зависимости от результата".
Напомним, матч "Зенит" — ЦСКА состоится во вторник, 28 мая и пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 по московскому времени.
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Баскетбол , Зенит
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