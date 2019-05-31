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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА 

Газета.Ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: ТАСС
"Торонто Рэпторс" дома принимал "Голден Стэйт Уорриорз" а рамках первой встречи финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Игра завершилась со счетом 118:109 в пользу хозяев.
Главным героем матча стал защитник "воинов" Стефен Карри, набравший 34 очка. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из десяти баллов, десяти подборов и десяти результативных передач. 21 очко в активе Клэя Томпсона.
В составе победителей 32 очка записал на счет Паскаль Сиакам, 23 — Кавай Леонард, 20 — Марк Газоль.
"Торонто" стал лидером в серии 1-0. Следующий матч пройдет в Канаде 3 июня в 3.00 по московскому времени.
НБА. Плей-офф. Финал. 1-й матч"Торонто Рэпторс" (Торонто) — "Голден Стэйт Уорриорз" (Окленд) — 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28)
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Баскетбол , Дрэймонд Грин , Марк Газоль , Советский спорт
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