Игрок НБА оценил перспективы сборной России по баскетболу

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» и сборной России Тимофей Мозгов высказал мнение о перспективах национальной команды.

«Я общался с людьми из федерации и говорил, какие шаги нужно сделать, чтобы на смену нам, ветеранам, пришли молодые ребята. Судите сами: мне, Фридзону, Шведу, Воронцевичу, Курбанову уже за 30. Нам недолго осталось играть в сборной… Для кого-то КМ-2019 будет последним крупным турниром. А из более или менее молодых в сборной есть только Зубков, Карасев и братья Кулагины. А дальше пропасть», — приводят слова Мозгова «Известия».

Он отметил, что сборная России не является самой сильной командной в мире, но достаточно боеспособна для борьбы за награды крупных турниров.

«А вот через несколько лет уровень сборной может резко упасть. Необходимость возвращения лимита на легионеров это вершина айсберга. Начать же нужно с детского баскетбола, вводить новые методики, поднять зарплаты тренерам в регионах. Понимаю, это общая проблема нашего спорта, и Андрей Кириленко в одиночку вряд ли сможет что-то изменить», — добавил 32-летний спортсмен.

Ранее Мозгов рассказал, сыграет ли он за сборную России на КМ-2019.