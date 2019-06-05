Столичный ЦСКА с победы начал финальную серию с подмосковными «Химками» в рамках Единой лиги. Итоговый счёт — 106:85.
Один из самых активных на паркете стал лидер химчан Алексей Швед, который набрал 30 очков. Но это не позволило его команде добиться успеха. У «армейцев» — Нандо Де Коло, у него в активе 22 очка.
Отметим, что до этого момента ни один из баскетболистов не набирал 30 очков в финальных матчах Единой лиги.
Следующая игра серии состоится в Москве 7 июня в УСК ЦСКА.
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