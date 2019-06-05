ЦСКА разобрался с «Химками»

Столичный ЦСКА с победы начал финальную серию с подмосковными «Химками» в рамках Единой лиги. Итоговый счёт — 106:85.

Один из самых активных на паркете стал лидер химчан Алексей Швед , который набрал 30 очков. Но это не позволило его команде добиться успеха. У «армейцев» — Нандо Де Коло, у него в активе 22 очка.

Отметим, что до этого момента ни один из баскетболистов не набирал 30 очков в финальных матчах Единой лиги.

Следующая игра серии состоится в Москве 7 июня в УСК ЦСКА.