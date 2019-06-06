«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии плей-офф НБА

В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" на выезде обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 123:109 (36:29, 24:23, 36:31, 27:26).

Первые две игры завершились одной победой "Рэпторс" (118:109) и одной викторией "Уоррирз" (109:104). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Торонто".

Четвертый матч противостояния состоится в субботу, 8 июня и пройдет также на паркете "Оракл-Арены" в Окленде.