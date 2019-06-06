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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии плей-офф НБА 

Вести.Ru + ещё 9 7 часов назад
Фото: EPA
В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" на выезде обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 123:109 (36:29, 24:23, 36:31, 27:26).
У победителей встречи самыми результативными стали Кавай Ленард (30 очков), Кайл Лаури (23), Дэнни Грин (18), Паскаль Сиакам (18), Марк Газоль (17) и Фред Ванвлит (11), а у хозяев паркета больше всех набрали Стефен Карри (47), Дрэймонд Грин (17) и Андре Игудала (11).
Первые две игры завершились одной победой "Рэпторс" (118:109) и одной викторией "Уоррирз" (109:104). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Торонто".
Четвертый матч противостояния состоится в субботу, 8 июня и пройдет также на паркете "Оракл-Арены" в Окленде.
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Баскетбол , Паскаль Сиакам , Дэнни Грин , Дрэймонд Грин , Марк Газоль , Кайл Лаури
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